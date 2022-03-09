من سفينة إلى أخرى.. انطلاق خدمة نقل المنتجات البترولية بميناء الملك فهد في ينبع

أطلقت وزارة الطاقة، والهيئة العامة للموانئ (موانئ)، اليوم الأربعاء، خدمة نقل المنتجات البترولية من سفينة إلى أخرى، بميناء الملك فهد في ينبع.

ويتم العمل بمنطقة نقل المنتجات البترولية الـ (STS) في الميناء، ويتم نقل شحنات من المنتجات البترولية من ناقلات عملاقة إلى ناقلات أصغر حجمًا، لإعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى.

وتساهم العملية الجديدة في تقليل تكاليف الرحلات الخاصة بالناقلات العملاقة، في ظل ما تقوم به حاليًا للسفر في رحلات طويلة.

ويأتي تنفيذ الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما تساهم الخطوة في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يلبي الطموحات الاقتصادية.

وتم اختيار ميناء ينبع نظرًا لما يتميز به من موقع استراتيجي يتوسط موانئ البحر الأحمر، إضافة إلى توفيره الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح النقل.

وانطلقت أولى عمليات نقل المنتجات البترولية أمس الأول، من سفينة (Hanover Square) التي شحنت (735) ألف برميل ديزل، لتوزيعها على سفن أخرى.