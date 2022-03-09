عاجل .. الحج والعمرة : إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول للمسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.
وأعلنت وزارة الحج و العمرة،اليوم، آخر مستجدات المتعلقة بقرار رفع الاجراءات الاحترازية جديدة في المسجد الحرام والمسج النبوي
و قررت الوزارة إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي ﷺ، و الاستمرار في تصاريح العمرة
إلغاء اجراءات التباعد في الحرمين مع ارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما
إلغاء شرط تقديم فحص سلبي ل بي سي آر
إلغاء تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصاريح العمرة للقادمين من خارج المملكة.
إلغاء الحجر المؤسسي و المنزلي لضيوف الرحمن من خارج المملكة.