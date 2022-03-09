عاجل .. الحج والعمرة : إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت ‏وزارة الحج والعمرة عن إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول للمسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج و العمرة،اليوم، آخر مستجدات المتعلقة بقرار رفع الاجراءات الاحترازية جديدة في المسجد الحرام والمسج النبوي

و قررت الوزارة إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي ﷺ، و الاستمرار في تصاريح العمرة

إلغاء اجراءات التباعد في الحرمين مع ارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما

إلغاء شرط تقديم فحص سلبي ل بي سي آر

إلغاء تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصاريح العمرة للقادمين من خارج المملكة.

إلغاء الحجر المؤسسي و المنزلي لضيوف الرحمن من خارج المملكة.