ارتفاع سعر جرام #الذهب في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 /3/2022، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر فق تحديث سوق الذهب العالمي.

سعر جرام الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في السعودية 239.56ريالاً 63.88 دولاراً، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة 219.60 ريال 58.56 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا في السعودية” إلي 209.62 ريال 55.90 دولار.

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول سعر الذهب الاقتصادي في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو 179.67 ريال 47.91 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 139.75 ريال 37.27 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

وبلغ سعر أونصة الذهب في السعودية بيع 7,451.25 ريال 1,987.00 دولار ، وشراء 7,455.00 ريال 1,988.00 دولار.

سعر جنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر جنيه الذهب 8ج عيار 21 نحو 1,676.95 ريال 447.19 دولار، كما بلغ سعر جنيه الذهب 8ج عيار 22 نحو 1,756.80 ريال 468.48 دولار، ووصل سعر جنيه الذهب 8ج عيار 24 إلي 1,916.51 ريال 511.07 دولار .