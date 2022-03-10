احذر الأطعمة الغنية بالملح.. تسبب مرضا خطيرا

كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان “WCRF”، أن الأطعمة الغنية بالملح، بمثابة دليل قوي على الإصابة بمرض سرطان المعدة، لافتا إلى أنها تقود تطور السرطان مباشرة.

وقالت المنظمة إنها وجدت أدلة قوية على أن بعض الأطعمة الغنية بالملح وتُعرف بأنها “عالية الملح” مثل اللحوم والأسماك والخضروات المحفوظة بالملح، تسبب سرطان المعدة.

وأتى الدليل من واقع الدراسات التي أجريت في آسيا وتحديدا اليابان وكوريا، وأظهر بحث WCRF أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة زادت فرصهم في الإصابة بسرطان المعدة، كون هذه البلدان يتم حفظها بالتمليح والتخمير، بدلا من التبريد كما هو الحال في العديد من البلدان في الغرب.

وأشارت الدراسة إلى أن الأدلة على إجمالي تناول الملح، من الدراسات في جميع أنحاء العالم، لم تظهر ارتباطا قويا بسرطان المعدة. يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفحص تأثير الأطعمة الغنية بالملح التي يتم تناولها بشكل شائع في الغرب.