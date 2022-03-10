روسيا: لدينا معلومات تؤكد دور البنتاجون في تمويل أنشطة بيولوجية بـ #أوكرانيا #حرب_اوكرانيا #اوكرانيا_روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية

قال وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن لديها معلومات تؤكد دور البنتاغون الرئيسي في تمويل أنشطة بيولوجية في أوكرانيا.

وأضافت أن معامل أمريكية وأوكرانية تنفذ قرب حدودها مشروعا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية، لافتة إلى أنه من أهداف أنشطة المختبرات بأوكرانيا دراسة انتشار الأمراض الخطيرة عبر الطيور.

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها بعملية عسكرية، اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو الأراضي الأوكرانية، فيما تشهد قوات الجيشين الروسي والأوكراني اشتباكات عنيفة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.