إثر اصطدام مركبة به.. “الحياة الفطرية” يكشف آخر تطورات واقعة “الأسد” المصاب

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تعافي “الأسد” من الإصابات الجسيمة التي تعرض لها إثر اصطدام مركبة به على أحد طرق الرياض، ونقل إلى مركز الإيواء بعد علاجه وتأهيله في العيادة البيطرية بالمركز.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، تلقت بلاغا عن تعرض أسد لإصابة بعد اصطدام سيارة به في أحد طرقات مدينة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، نقلا عن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت مباشرة الخادث وتسليم الأسد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كونها الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.