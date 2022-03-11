هذا هو عدد المباني المزالة في #قوز_النكاسة بمكة حتى الآن

ذكرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إزالة 2366 عقاراً في منطقة قوز النكاسة، حتى يوم أمس (الخميس)، من إجمالي 3218 عقارا، بهدف تطويرها.

بينت أن المرحلة الأولى في المنطقة الجنوبية الشرقية شهدت إزالة كافة العقارات المستهدفة والبالغة 673، بينما المرحلة الثانية في المنطقة الشمالية الغربية بلغت نسبة الإزالة فيها 81%.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الإزالة ضمن المرحلة الثالثة إلى 54% والتي تضم المنطقة الجنوبية الغربية، مقابل إزالة 155 عقارا في المنطقة الغربية بنسبة بلغت 42% من العقارات المستهدف إزالتها.