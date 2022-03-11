أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. حصار شامل للمدن ومفاوضات بطيئة

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ15، في الوقت الذي قررت روسيا فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا، معلنا أن موقفه موحد في ضرورة التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أنه يبحث تقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

أعربت روسيا عن اعتقادها فى أنه لا يوجد خطر محتمل لإفلاس الدولة الروسية نتيجة للعقوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حيث أن الظروف التى تؤدى إلى مثل هذا الاحتمال غير قائمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن السلطات المالية أكدت أن الأموال لدفع كل الديون الأجنبية بالروبل جاهزة ومتاحة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.