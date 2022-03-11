“الطيور المهاجرة” تخلق أزمة خطيرة.. اتهامات متبادلة بين روسيا وأوروبا

نشرت روسيا وثائق تكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ مشروعا في أوكرانيا يهدف لانتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن “الجانب الأمريكي خطط لنقل أعمال على مسببات الأمراض للطيور والخفافيش والزواحف إلى أوكرانيا عام 2022”.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فسيلي نيبينزيا، إن أمريكا تعمل بفعالية كبيرة على تمويل مشاريع بيولوجية خطيرة في أوكرانيا، و الجيش الروسي كان على علم بمشروع “يو-بي 4” الذي كان ينفذ في أوكرانيا و يهدف إلى نشر الأمراض المعدية عبر الطيور المهاجرة.

مندوب فرنسا بمجلس الأمن، فرانسوا ديلاتر، إن روسيا لن تنجح بأكاذيبها في تضليل المجتمع الدولي.

وأضاف “قلقون من أن تكون الأكاذيب الروسية مقدمة لاستخدامها الأسلحة البيولوجية والكيميائية في أوكرانيا”.