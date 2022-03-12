قتلا والدتهما بساطور وطعنا والدهما.. قصة توأم نفذ فيهما حكم القتل اليوم

شمل بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم السبت، بشأن تنفيذ الحكم الشرعي في معتنقي الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، إدانة توأم بقتل أمهما، ومحاولة قتل أبيهما وطعن أخيهما الثالث في حي الحمراء في الرياض.

تفاصيل الجريمة ترجع إلى 24 مايو من عام 2016 خلال شهر رمضان، إذ أقدم التوأم (خالد وصالح) ابنا إبراهيم بن علي العريني من مواليد 1417هـ، على طعن أمهما (67 عاماً)، ووالدهما (73 عاماً)، وشقيقهما سليمان (22 عاماً)، بمنزلهم بحي الحمراء بمدينة الرياض، ما نتج عنه مقتل الأم وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة.

استخدم المدانان ساطوراً وسكاكين حادة جلبوها من خارج المنزل، والتي ضبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل، حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب بها، وتمكنت الجهات الأمنية فجر ذلك اليوم المشؤوم من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج.

وعن سبب الرجيمة قال أحد المدانين إنهما لم يتعمدا قتل والدتهما وكانا متوترين لكشفها علاقتهما بالتنظيم ومنعهما من الالتحاق به.