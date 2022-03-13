تعرف على سعر الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 13 مارس 2022م ، استقرار ملحوظ مقارنة بأسعار السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 210.27 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

وسجلت اسعار الذهب عيار 24 في السعودية نحو 240.30 ريال 64.05 دولار، كما سجل سعر الذهب عيار 22 في المملكة نحو 220.28 ريال 58.72 دولار.

وبلغت اسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السعودية 210.27 ريال 56.05 دولار.

سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول سعر الذهب الاقتصادي في المملكة ، فقد سجل اسعار الذهب عيار 18 نحو 180.23 ريال 48.04 دولار ، وبلغ سعر الذهب عيار 14 في السعودية 140.18 ريال 37.37 دولار، كما بلغ سعر الذهب عيار 12 في المملكة نحو 120.15 ريال 32.03 دولار

سعر أوقية الذهب في السعودية

وبلغت اسعار أوقية الذهب في السعودية 7,473 ريال 1,992 دولار، وسجلت اسعار جنيه الذهب في المملكة 1,682 ريال 448.39 دولار، فيما بلغت اسعار كيلو الذهب في السعودية 240,303 ريال 64,055 دولار.