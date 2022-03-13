بعد العقوبات.. روسيا تسدّد ديونها الحكومية بالروبل

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو جمّدت ما قيمته نحو 300 مليار دولار من الذهب الروسي واحتياطي النقد الأجنبي.

واضاف في تصريحات له، اليوم، إن روسيا سوف تسدّد ديونها الحكومية بالروبل حتى يُفرَج عن احتياطيات الدولة المجمدة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تضغط على الصيين لتقييد وصول روسيا لاحتياطياتها من عملة اليوان الصيني.

وفرضت أمريكا ودول الغرب، عقوبات على روسيا نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى رد موسكو بوقف تصدير الحبوب، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني في محيط العاصمة كييف.