أمن الحج والعمرة: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالأمن العام لقوات أمن الحج والعمرة على رتبة (جندي) للكادر النسائي, ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر بوابة (أبشر-توظيف).

وكانت الإدارة أعنت عن توفر وظائف الشاغرة برتبة جندي للنساء السعوديات، بالأمن العام للقوات الخاصة للحج والعمر،ويكون اختيار المجندات وفق المؤهلات المطلوبة، والتسجيل عبر أبشر.

شروط التقديم

سعودية الأصل، ويستثنى من نشأت مع والدها في فترة خدمته بدول الخارج.

الحصول لى الثانوية العامة أو ما يعادلها.

معادلة للشهادة من قبل وزارة التعليم لمن حصل عليها من الخارج.

حسنة السيرة والسلوك.

ألا تكون حكم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين بأحد الوظائف العسكرية.

ألا تكون تم إنهاء خدماتها من أحد المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب من الأسباب.

ألا تكونموظفة بأي جهة من جهات القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية.

أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول.

أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا لأداء الخدمة العسكرية.