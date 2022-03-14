86 مخالفة لـ #كورونا و #توكلنا في أسواق الشرقية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية منشأت وضبطت 86 مخالفة لإجراءات كورونا ، من خلال 993 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لكورونا المستجد وتطبيق توكلنا، بالأسواق ومنافذ البيع والمراكز التجارية.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، بهدف اللتثبّت من التطبيق للتدابير الصحية ، وتشديدها التقيد بأنظمة الوقاية، للمنشآت التجارية، والمراكز، والأسواق، وتطبيق لاشتراطات البلدية، ولرفع مستوى التوعوي بجميع المنشآت ، وتفعيل مبادرة “ممتثل ” بالمدن والمحافظات ، وتعمل الأمانة على التعزيز للجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940).