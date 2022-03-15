استخراج وتجديد تصاريح “إفطار صائم” بهذه الخطوات

نشرت رئاسة شئون الحرمين عبر حسابها الرسمية على “تويتر” خطوات استخراج وتجديد تصاريح إفطار صائم لكافة المؤسسات والأفراد الراغبين في المشاركة في الإفطار بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هـ.

ووفقا لتوضيح الرئاسة العامة فإنه يتم استخراج وتجديد التصريح من خلال اتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي للرئاسة https://eservice.gph.gov.sa/visit/home.aspx.

يجب أنشاء اسم مستخدم جديد في حالة الدخول لأول مرة للبوابة.

تدوين كافة البيانات الشخصية.

الضغط علي سفر الصائمين.

ثم الدخول إلي خدمات إفطار صائم وطلب تصريح جديد أو تجديد تصريح سابق.