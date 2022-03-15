تعرف على سعر #الذهب في #السعودية اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، في السوق السعودي ، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية ، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 233.95 ريال (62.36 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الثلاثاء، إلى 175.46 ريال (46.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية “الأكثر مبيعا في المملكة” اليوم الثلاثاء، ليسجل 204.71 ريال (54.56 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية

وحول سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 136.47 ريال (36.38 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، في السعودية ، نحو 7276 ريالا (1939 دولارا).

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1638 ريالا (436.51 دولار).