لهواة تحميل مقاطع الفيديو .. تويتر تعلن عن خبر سعيد #تويتر

‏أعلنت شركة تويتر عبر حسابها الرسمي عن خبر سيسر هواة تحميل المحتوى المرئي عبر هواتفهم.

وقالت الشركة أنها قامت بتحسين سرعة تحميلات الفيديو بعد مشكلة البطئ في تحميل المقاطع على أجهزة نظام الأندرويد

وكان تويتر قد قامت في وقت سابق بإزالة خطوة المعالجة المسبقة بالنسبة للفيديو عند التحميل.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة التي تمت إزالتها تقسم مقاطع الفيديو إلى أجزاء أصغر للعرض، مما قد يقلل من الجودة بسبب المعالجة الإضافية.