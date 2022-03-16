أمير حائل يتوج الفائزين في حفل سباق الفروسية على كأس إمارة المنطقة

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، اليوم، الفائزين في حفل سباق فروسية حائل العشرون على كأس إمارة حائل وهدايا شركة جاهز وذلك بميدان الفروسية بحائل.

وجائت نتائج الفائزين بأشواط السباق على النحو التالي:

حقق الجواد “ملح خراش” المركز الأول في الشوط الأول للمالك بندر حسن التبيناوي والمدرب محمد حسن التبيناوي بالخيال محمد النفزي .

وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد “يصفيهم” للمالك والمدرب بدر عتيق الوبير بالخيال عيسى الويباري

وحقق الجواد “معشمني” المركز الأول في الشوط الثالث “سيارة “للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي بالخيال نواف الفيروز

وفي الشوط الرابع حصل الجواد “ذو فعايل” للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي على المركز الأول بالخيال مشعل المزيد

فيما جاءت الفرس “عايفة” للمالك صقر عبيد العبيد والمدرب علي عبيد العبيد والخيال نواف الفيروز بالمركز الأول في الشوط الخامس

وفي الشوط السادس فاز الجواد “الهذب ” للمالك ماحد صلال العكيرش والمدرب محمد عويد الشمري والخيال علي المتعب

وسلم سمو أمير منطقة حائل سيارتين للفائزين والكأس والجوائز، كما سلم سموه الدروع التذكارية لرعات الحفل، مثنياً سموه على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير المنطقة درعاً تذكاريًا بهذه المناسبة من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.