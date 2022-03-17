عاجل.. القتل تعزيراً لمواطن استدرج غلاماً وفعل الفاحشة به وقتله بـ #جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بحق فرج بن سعيد بن شوعي عدي -سعودي الجنسية- بعد قيامه باستدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه.

وقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً فيما يلي نصه: قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ فرج بن سعيد بن شوعي عدي -سعودي الجنسية- على استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ فرج بن سعيد بن شوعي عدي، اليوم الخميس بتاريخ 14/8/1443هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.