مؤسسة الحبوب تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1444/1443هـ (2022م)، تمهيداً لبدء موسم الاستلام يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022م.

وأوضح المحافظ عن استعداد المؤسسة وفروعها لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أياً من فروع المؤسسة.

وقد حرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية والتي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما ستوجه المؤسسة رسالة نصية لكافة المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة محصولي تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي : https://mahsoli.sago.gov.sa

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.