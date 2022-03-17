سوق الأسهم: المؤشر الرئيس يغلق مرتفعا.. والموازي يزيد 176.80 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12.769.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 354 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

في السياق؛ كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 176.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24.902.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 901 ألف سهم تقاسمتها 4416 صفقة.