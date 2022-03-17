بدء تشغيل ميناء الرياض الجاف بعد تسليمه لشركة جديدة

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، اليوم الخميس، بدء الشغيل الفعلي للميناء الرياض الجاف (RDP)، بعد تسليمه لشركة جدبدة السعودية العالمية للموانئ بالرياض “إس جي بي الرياض”.

وجاءت عملية التسليم بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT) بين “سار” و”إس جي بي” في 7 ديسمبر 2021، كما قامت “سار” و “إس جي بي” باستثمار وتشغيل في أكثر من 100 وحدة من معدات مناولة الحاويات والبضائع الجديدة وذلك للاستعداد لتوسيع نطاق العمليات.

ووفق بيان صادر اليوم، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار عمليات التطوير المستمرة لتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءةً وتكاملًا، وتشمل العمليات في ساحة الرياض الفارغة لإعادة الحاويات الفارغة للتصدير عن طريقها، كما ستخضع ساحات ميناء الرياض الجاف الحالية، والساحات التابعة لها بالدمام، لسلسلة من عمليات إعادة التأهيل والتطوير لأنظمة التشغيل في المحطات الخاصة بها، وسط توقعات بأن تستثمر “إس جي بي” أكثر من 250 مليون ريال في تطوير النظام البيئي لميناء الرياض الجاف.

وأكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لشركة “سار”، أن هذه الشراكة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً من خلال دمج قطاعي السكك الحديدية والموانئ.

وأشاد المهندس عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة “إس جي بي” بجهود إدارة وفريق العمل في “سار” و “إس جي بي”، التي أسهمت في سلاسة إبرام هذه الشراكة.