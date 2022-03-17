فرصة للتصوير.. “بدر شعبان” يزين السماء الليلة

تشهد سماء الوطن العربي والسعودية، اليوم الخميس، القمر البدر لشهر شعبان، وهي فرصة للمهتمين بالتصوير لالتقاط مشاهد رائعة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر يظهر من شرق السماء مع غروب الشمس، ويظهر بحجم ضخم عندنا يكون قرب الأفق، وهو مجرد وهو بصري.

وأشار “أبو زاهرة”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى إمكانية أن يكون لونه أحمر أو برتقالي، بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، ويتبع ذلك وصوله لأعلى نقطة في السماء بالتزامن مع منتصف الليل، وتغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس اليوم التالي.

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل للشمس، ويظهر مثل كرة فضية لامعة، ويبدو لنا مضاءً تماما.

يذكر أنه خلال الليالي المقبلة يشرق القمر متأخرا حوالي ساعة، وسيكون مشاهدا فقط في الفجر والصباح الباكر، على أن يصل إلى مرحلة التربيع بعد أسبوع من وصوله لمراحل البدر المكتمل.