20 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الخميس، عن توفر 20 وظيفة شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر (التشغيل الذاتي).
وقالت الوزارة، في بيان، إنه يمكن التقديم للوظائف عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط (https://jobs.mod.gov.sa).
وأوضحت أن التقديم للوظائف المتاحة يجب أن يتم خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) وحتى يوم (21/ 08 / 1443هـ)، ولن يتم الالتفات لأي طلبات بعدها.
عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط (http://job.mod.gov.sa) خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) إلى (21/ 08 / 1443ه)
|رقم الوظيفة
|موقعها
|مسمى الوظيفة
|م
|3
|الطائف/ جناح الإمدادات
|فني أنظمة وقود
|1
|12
|إدارة تدريب القوات الجوية
|أخصائي مناهج
|2
|17
|الطائف / جناح الإمدادات
|فني مراقبة وتوزيع معدات
|3
|24
|الخرج / جناح الإمدادات
|مشرف صيانة الذخائر
|4
|106
|هيئة الإدارة / شؤون المتعاقدين
|أخصائي تقنية المعلومات
|5
|110
|الطائف / جناح الإمدادات
|فني فحص الأجهزة دون تدميرها
|6
|146
|هيئة الإمدادات / التموين المركزي
|فني جرد
|7
|149
|هيئة الإمدادات / التجهيزات العسكرية
|فني إدارة تموين
|8
|165
|إدارة السلامة
|أخصائي سلامة جوية
|9
|167
|الظهران / جناح الإمدادات
|فني صيانة طائرات عامة
|10
|186
|الطائف / جناح الإمدادات
|فني صيانة ذخيرة
|11
|187
|هيئة الإمدادات / الأسلحة والمذخرات
|أخصائي صيانة قذائف موجهة
|12
|188
|الطائف / جناح التدريب
|مدرس فني صيانة طائرات ف15
|13
|190
|الطائف / جناح الإمدادات
|فني أنظمة معلومات الصيانة
|14
|193
|إدارة تدريب القوات الجوية
|أخصائي تدريب
|15
|195
|الطائف / جناح الإمدادات
|فني صيانة أجهزة تضليل وإتصالات وملاحة جوية
|16
|201
|الطائف / جناح الإمدادات
|صيانة أداوات الطيران الألكتروني
|17
|212
|خميس مشيط / جناح الطيران الخامس
|فني تسجيل أهداف رماية
|18
|258
|الطائف / جناح الطيران التاسع
|مدرب ومشغل طيران تشبيهي
|19
|273
|هيئة الإمدادات / الأسلحة والمذخرات
|أخصائي ذخيرة
|20