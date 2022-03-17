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20 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

متابعات - الوئام:
17 مارس 2022 · < 1 minute
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الخميس، عن توفر 20 وظيفة شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر (التشغيل الذاتي).

وقالت الوزارة، في بيان، إنه يمكن التقديم للوظائف عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط (https://jobs.mod.gov.sa​).

وأوضحت أن التقديم للوظائف المتاحة يجب أن يتم خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) وحتى يوم (21/ 08 / 1443هـ)، ولن يتم الالتفات لأي طلبات بعدها.

 

عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط (http://job.mod.gov.sa) خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) إلى (21/ 08 / 1443ه)

رقم الوظيفة موقعها مسمى الوظيفة م
3 الطائف/ جناح الإمدادات فني أنظمة وقود 1
12 إدارة تدريب القوات الجوية أخصائي مناهج 2
17 الطائف / جناح الإمدادات  فني مراقبة وتوزيع معدات 3
24 الخرج / جناح الإمدادات مشرف صيانة الذخائر 4
106 هيئة الإدارة / شؤون المتعاقدين أخصائي تقنية المعلومات 5
110 الطائف / جناح الإمدادات فني فحص الأجهزة دون تدميرها 6
146 هيئة الإمدادات / التموين المركزي فني جرد 7
149 هيئة الإمدادات / التجهيزات العسكرية فني إدارة تموين 8
165 إدارة السلامة أخصائي سلامة جوية 9
167 الظهران / جناح الإمدادات فني صيانة طائرات عامة 10
186 الطائف / جناح الإمدادات فني صيانة ذخيرة 11
187 هيئة الإمدادات / الأسلحة والمذخرات أخصائي صيانة قذائف موجهة 12
188 الطائف / جناح التدريب مدرس فني صيانة طائرات ف15 13
190 الطائف / جناح الإمدادات فني أنظمة معلومات الصيانة 14
193 إدارة تدريب القوات الجوية أخصائي تدريب 15
195 الطائف / جناح الإمدادات فني صيانة أجهزة تضليل وإتصالات وملاحة جوية 16
201 الطائف / جناح الإمدادات  صيانة أداوات الطيران الألكتروني  17
212 خميس مشيط / جناح الطيران الخامس فني تسجيل أهداف رماية  18
258 الطائف / جناح الطيران التاسع مدرب ومشغل طيران تشبيهي 19
273 هيئة الإمدادات / الأسلحة والمذخرات أخصائي ذخيرة 20

 