20 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الخميس، عن توفر 20 وظيفة شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر (التشغيل الذاتي).

وقالت الوزارة، في بيان، إنه يمكن التقديم للوظائف عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط (https://jobs.mod.gov.sa​).

وأوضحت أن التقديم للوظائف المتاحة يجب أن يتم خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) وحتى يوم (21/ 08 / 1443هـ)، ولن يتم الالتفات لأي طلبات بعدها.

عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع، على الرابط ( http://job.mod.gov.sa ) خلال الفترة من (17/ 08 / 1443هـ) إلى (21/ 08 / 1443ه)