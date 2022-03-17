عرض بقيمة خيالية لشراء نادي #تشيلسي

أعلنت شركة Aethel Partners الاستثمارية تقديم ملياري جنيه إسترليني لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت أنها على استعداد لتقديم مبلغ فوري يقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني لتخفيف الأعباء المالية على النادي، هم يدعمون المدرب توماس توخيل وعلى استعداد لتطوير ملعب النادي.

ووضعت الحكومة البريطانية تشيلسي بطل أوروبا تحت سيطرتها بعد فرض عقوبات على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش يوم الخميس.