انطلاق مهرجان الألبان بالخرج بمشاركة كبريات الشركات المتخصصة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أطلق محافظ محافظة الخرج سعادة الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي مهرجان الألبان والأغذية في موسمه الجديد بمحافظة الخرج، بخاصة أن المهرجان يعد حدثاً نوعياً بالمنطقة يشارك فيه كبريات شركات الألبان بالمملكة، ونظراً لأهميته فقد جرت العادة على دعوة ما يقرب من 100 جهة حكومية وخاصة في ظل تخصيص مساحة 40 الف متر كاملة المرافق لإقامة الفعاليات المصاحبة، ومهرجانات الألعاب، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 50 الف متر لمواقف السيارات.

وصرح محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبد الله الماضي”أن هذا المهرجان الذي يعد الأضخم في استقطاب شركات الألبان بالمملكة يعزز الجهود كافة في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءاً من اقتصاد المنطقة، ويتوسع بشكل دائم من أجل إبراز الجهود التي تعبر عن المكتسبات المستمرة في قطاع الألبان، خصوصاً أننا نعيش مرحلة فارقة تبشر دائماً بأن العمل في إطار سياسة المملكة ورؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني هي الدرع الواقي للتنمية والرخاء.

وقال: “إن هذه المناسبة تبعث على الفرح، وتضع أفراد المجتمع أمام حقائق جديرة بالذكر، ومن ثم يأتي المهرجان ليعمق الكثير من الروابط الاجتماعية في إطار ترفيهي جذاب من خلال جملة من الفعاليات بمشاركة مجتمعية متزايدة، وهو ما يضفي على المهرجان صفة اجتماعية محببة لدى الجميع في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأوضح محافظ الخرج أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى. وبإشراف لجان متخصصة لاكتمال جوانب السوق الشعبية المشتركة، وبحضور الأسر المنتجة، فضلاً عن صالات الألعاب المخصصة للأطفال، لافتاً إلى أن المشاركة ضخمة من قبل الشركات التي تم دعوتها بما يتناسب مع ضخامة المهرجان وأهميته في المنطقة، خصوصاً أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عدداً كبيراً من شركات الالبان والأغذية والتي تغذي ما يعادل 80٪ من الانتاج الغذائي على مستوى المملكة.

