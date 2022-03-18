طقس بارد على معظم مناطق المملكة #طقس_السعودية #صباح_الخير

يبقي الطقس بارد على معظم مناطق المملكة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من الرياض والشرقية ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بحسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18/3/2022.

كما تكون السماء غائمة جزئيا ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار تقرير الارصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والاوسط قد تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزئي الشمالي والاوسط قد يصل الى ثلاث أمتار على الجزء الاوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.