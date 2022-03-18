نشاط مكثف لوزير الخارجية في مملكة كمبوديا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا في مملكة كمبوديا، خلال زيارته الرسمية إلى البلاد.

واستهل الأمير “فيصل” جولته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا براك سوخون.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وآليات تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة تعزيز التنسيق الثنائي بين المملكتين.

في السياق؛ ‎استقبل رئيس الوزراء في كمبوديا هون سين، في قصر السلام بالعاصمة بنوم بنه، الأمير بن فرحان.

‎ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولته وحكومة وشعب مملكة كمبوديا.

وتطرق اللقاء إلى بحث القضايا المشتركة والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل التعاون بين المملكتين، وفرص تطويرها.