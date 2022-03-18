العميد يعتذر للجنة الانضباط: لكم منا كل التقدير #عاجل #اتحاد_جدة #الاتحاد #اتحاد_الكرة

أصدر نادي الاتحاد بيانا توضيحيا، اليوم الجمعة، ردا على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس والذي انتقد فيه اعتراض العميد على قرارات لجنة الانضباط.

وقال “الاتحاد”، في بيانه، إنه إشارة إلى بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي أكد فيه على ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية وعدم التشكيك فيها، فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديداً لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف “الاتحاد” أن إدارة النادي، والأعضاء، كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر بيانا، الأربعاء، انتقد فيه بيان نادي الاتحاد، والذي حمل اعتراضا على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، مؤكدا استقلالية كافة اللجان

القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

وشدد اتحاد الكرة، في بيانه، على ضرورة امتثال كل نادٍ ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه, مشيرًا في الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.