“سدايا” تكشف أسباب طرح لائحة نظام حماية البيانات الشخصية للاستطلاع

التزاما بالشفافية والمشاركة العامة طرحت “سدايا” مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية للاستطلاع.

وقال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إن مشروع اللائحة؛ لا يزال في مرحلة الاستطلاع لآراء العموم والجهات العامة والخاصة محلي ودولي.

وأشارت إلي أن طرح مشروع اللائحة جاء من منطلق التزامها بالشفافية والمشاركة العامة ، ولضمان التوازن بين الحاجة للبيانات الشخصية في دعم ونمو الاقتصاد الرقمي وأيضا تمكين القطاع الخاص .

كما يهدف طرح مشروع اللائحة إلي تحفيز الاستثمار الأجنبي، وللحد من الممارسات الخاطئة بمعالجة البيانات.

ورحبت الهيئة بالآراء المُقدمة مؤكدة ان طرح مشروع اللائحة للعموم لحرصها على دراسة وتحليل المرئيات واقتراح التوصيات المناسبة.