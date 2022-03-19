تعرف على إجازات الفصل الدراسي الثالث مع عودة الدراسة غدا #عاجل

يعود طلاب وطالبات التعليم العام، غدا الأحد، إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ.

“الوئام” تنشر إجازات الفصل الدراسي الثالث، وذلك قبيل ساعات من عودة الدراسة:

إجازة عيد الفطر من 24 رمضان و حتى 7 شوال

إجازة مطولة من 23 شوال و حتى 28 شوال

إجازة مطولة من 15 ذي القعدة وحتى 20 ذي القعدة

يذكر أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يأتي بعدد من المزايا والآثار الإيجابية، ويسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، بما يشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات.