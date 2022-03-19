في بيئة حقيقية.. طيارو السعودية يثبتون كفائتهم القتالية بالولايات المتحدة

أثبت الطيارون السعوديون كفاءتهم القتالية وقدرتهم على التعامل مع الأهداف المعادية في بيئة قتال حقيقية خلال مناورات تمرين العلم الأحمر 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختتمت اليوم السبت، القوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في مناورات تمرين “العلم الأحمر 2022″.

ونفذت الأطقم الجوية عدد لسيناريوهات قتالية في بيئة قتال حقيقية، استطاع الطيارون السعوديون أن يثبتوا كفاءتهم القتالية العالية، والقدرة السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر ” الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام” .

وأضاف أن القوات الجوية كالمعتاد أثبتت جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، و هذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل الذين دائماً يتفوقون في الميادين القتالية قبل التمارين العسكرية كتكتيكات الحروب الحديثة والتطورات في علم القتال الجوي المستمرة تتطلب المشاركة في مثل هذا النوع من التمارين ” .

وأشار إلى أن التمرين انتهى بكل نجاح، وبقيت مهمة لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، آلا وهي إعادة التحرك، بسلام إلى أرض الوطن .

ورفع المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على حرصهما الدائم والدعم غير المحدود الذي نلقاه.