مشاهير يلجأون لـ #تويتر بعد إغلاق حساباتهم على #سناب_شات #عاجل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا من المشاهير والمؤثرين، خاصة بعد إغلاق حساب بندر بن سلطان على تطبيق “سناب شات”، فيما اعتبر آخرون أن تويتر هو المستفيد الأكبر من ذلك.

وكتب بندر بن سلطان، أحد المشاهير والمؤثرين على “سناب شات”، إن حسابي الذي يصل عدد متابعيه إلى قرابة 2 مليون، تم إغلاقه بواسطة إدارة سناب شات، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وأضاف “بن سلطان” أنه حاول التواصل مع الشركة أكثر من مرة بلا جدوى، كما انتقد سياسات الشركة التعسفية، والتي تتيح لها إغلاق الحسابات دون أي تحذير أو سابق إنذار، ما سبب له خسائر مادية بسبب تعاقده مع شركات على حملات إعلانية بحسابه.

شكاوى المشاهير المتعددة من سياسات “سناب شات” كانت بمثابة إنذار لمشاهير التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن “سناب شات” ليس بمكانٍ آمن للعمل والاستثمار فيه، ودعى آخرين إلى تنويع منصات عملهم، مرجحين أن موقع تويتر هو الأفضل من بين أقرانه.

وبحسب أحدث إحصائية، يصل عدد مستخدمي سناب شات 16.1 مليون مستخدم، فيما يبلغ عدد مستخدمي “تويتر” في السعودية 14.35 مليون، وهو عدد من المتوقع زيادته بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة.

وسأل أحد المستخدمين “سناب شات” قائلا: “هل في سياساتكم العمل دون إرسال ما يبرر الفعل قبل تطبيقه؟ ليس لكم الحق إطلاقًا في إغلاق الحساب، ننتظر منكم التبرير والاعتذار ولتعويض لصاحب الحساب”.

كما طالب آخرين، مدير شراكات المواهب والمشاهير في “سناب شات”، بالرد واتخاذ الإجراءات اللازمة.