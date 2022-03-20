هذه مميزاتها.. بطاقة تعريفية في #المسجد_الحرام

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة البطاقة التعريفية؛والتي تحتوي على خرائط تفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي أن الوكالة تحرص على تقديم كافة الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن البطاقة تهدف لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.