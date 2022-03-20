إغلاق منشأت وضبط 414 مخالفة بالشرقية 

اغلقت أمانة الشرقية 10 منشأت، وضبطط نحو 414 مخالفة من خلال تنفيذ 7066 جولة رقابية الأسبوع الماضي.

وكثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية والجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بمنافذ البيع، والأسواق والمراكز التجارية ، الأسبوع الماضي إلى 7066 جولة حررت من خلالها 414 مخالفة، وأغقلت 10 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وشددت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية بكافة المنشآت بهدف التأكد من التطبيق للاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة، بالإضافة لتعزيز الجانب التوعوي والرقابي ولتفعيل مبادرة “ممتثل” بمدن ومحافظات المنطقة.

كما دعت إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.