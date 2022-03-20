الأخبار المحلية

#عاجل .. اعتراض هدف معاد في سماء جدة

20 مارس 2022 · < 1 minute
خبر عاجل - صحيفة الوئام
خبر عاجل - صحيفة الوئام

اعترضت الدفاعات الجوية هدفا معاديا في سماء جدة