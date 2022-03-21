رقم قياسي لمنتخب السعودية قبل مباراة الصين.. تعرف عليه

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في الوصول لرقم قياسي وذلك على مستوى التمريرات الصحيحة أمام المنتخبات الآسيوية بتصفيات كأس العالم 2022.

ويحل منتخب السعودية الأول، ضيفًا على الصين، الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، قبل الأخيرة، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدر الأخضر السعودي، قائمة أعلى المنتخبات الآسيوية في عدد التمريرات الصحيحة في التصفات المؤهلة لمونديال قطر، بـ7926 تمريرة سليمة.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني بـ 7866 تمريرة صحيحة، واليابان ثالثا بـ7852 وخلفه أستراليا 7557، وكوريا الجنوبية 7466.

ويأتي منتخب السعودية في صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي منتخب اليابان في الوصافة بـ18 نقطة، ثم أستراليا ثالثًا بـ15 نقطة.