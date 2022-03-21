التعاون السعودي يستقر على مدرب أجنبي لخلافة جوميز

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف نادي التعاون السعودي فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد للفريق المنتظر التعاقد معه.

ورفض مسئولو التعاون فكرة تواجد مدير فني محلي لخلافة جوزيه جوميز على رأس المسئولية الفنية للفريق ورغبتهم في تواجد مدير فني أجنبي جديد.

إدارة التعاون ترغب في تواجد مدير فني أجنبي سبق له العمل في المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي يساعد على التأقلم بشكل سريع مع الفريق بما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

إدارة التعاون ترغب في الوصول إلى مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي خاصة بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية والسعي إلى الوصول لنتائج إيجابية.