“التأمينات”: شمول برنامج تقدير لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص #عاجل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شمول برنامج “تقدير” لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، تقديرا لهم على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن.

وأتاحت التأمينات الاجتماعية، برنامج “تقدير” ليصبح بإمكان جميع المتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من جميع مسارات البرنامج الخمسة، وأضافت أن ذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على توسيع قاعدة عملاء البرنامج وشموله لكافة عملاء المؤسسة، والسعي لتقدير جهود المتقاعدين وتقديم الخدمة المميزة لهم.

وأوضحت المؤسسة أن هناك خمسة مسارات لبرنامج “تقدير” وهي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل، حيث يقدم كل مسار مجموعة كبيرة من العروض والمزايا للعملاء في مجالات عدة منها الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة والرياضة.

وعن كيفية استفادة العميل من مسارات “تقدير”، بيّنت المؤسسة أنه تم الربط الإلكتروني المباشر مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو العروض حيث يتيح هذا الربط التعرف التلقائي لعضو برنامج تقدير، كما يمكن أيضاً استخدام البطاقة التعريفية الإلكترونية لعميل المؤسسة والبطاقة التعريفية للمتقاعدين، والتي يُمكّن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق تقدير ودون الحاجة لطباعتها.

يُذكر أن برنامج تقدير هو أحد مبادرات “التأمينات الاجتماعية” الوطنية تقديراً للمتقاعدين على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، حيث يقوم برنامج تقدير على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.