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مسألة وقت.. باريس سان جيرمان يستقر على إقالة بوكيتينو

21 مارس 2022 · < 1 minute
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر

كشفت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان في رحيل بوكيتينو من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.
وتعرض باريس لخسارة ثقيلة أمام موناكو بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الفرنسي ومن قبلها الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة راديو مونت كارلو فإن إدارة باريس ترغب في رحيل بوكيتينو من تدريب الفريق لكن ما يؤخر إعلان القرار في الوقت الحالي هو الاتفاق مع مدرب بديل.
وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة باريس غاضبة بسبب سوء النتائج وتحمل المدرب مسئولية الأمر بسبب الإدارة الخاطئة في العديد من المباريات وهو ما يعجل برحيله.