ديشامب مدافعًا عن مبابي: مكانه محجوز في قائمة فرنسا

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني للمتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على أهمية مبابي بين صفوف الديوك.

وأوضح ديشامب في تصريحات إعلامية أن مبابي يمتلك شخصية قيادية داخل وخارج الملعب ولا يتعمد إثارة الرأي العام خارج المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أن تصريحات مبابي تكون في محلها بعد المباريات، وانتقد ديشامب محاولات البعض التقليل من تصريحات المهاجم الفرنسي.

وواصل :”مبابي قادر على تحمل الضغوطات واللعب تحت أي ظرف وهو ما يجعله مؤهل للمشاركة مع المنتخب الفرنسي بصورة مستمرة وحجز مكانه في التشكيل الأساسي”.