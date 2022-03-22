عاجل… الصحة الخليجي ينشر أرقام مراكز بلاغات الجرائم الإلكترونية

شدد مجلس الصحة الخليجي خلال حملته الاجتماعية (ماينسكت عنه) على أهمية قيام اولياء الأمور على سرعة الإبلاغ في حال تم تعرض أطفالهم للإبتزاز وذلك عن طريق الارقام المخصصة لوحدات الجرائم الإلكترونية في كل دولة.

وبين المجلس الخطوات التي من شأنها أن تساعد على توثيق وجمع الأدلة ضد المبتز وهي عن طريق تصوير المحادثات التي تتضمن الابتزاز، والاحتفاض بتسجيلات المبتز في قرص صلب لايمكن تهكيره أو إتلافة، القيام بشكل فوري بتبليغ وحدات الجرائم الإلكترونية.

ووضح مجلس الصحة الخليجي الأرقام الخاصة بأستقبال بلاغات الجرائم الألكترونية في جميع دول الخليج وهي 116111 في دولة الإمارات، و 992 في مملكة البحرين، و 1909 في السعودية، و80077444 في سلطنة عُمان، و 66815757 في دولة قطر، و 97283939 في دولة الكويت.