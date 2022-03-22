روسيا: تدمير 236 مسيرة و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة منذ بدء العملية #اوكرانيا

‏أكدت وزارة الدفاع الروسية:تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة منذ بدء العملية

كشف مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، في بيان، اليوم الثلاثاء، خسائر القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وقال إنها وصلت إلى 15300 قتيل من قواتها، مشيرا إلى أنه تم تدمير 509 دبابات و1556 مركبة مدرعة و35 طائرة مسيرة للقوات الروسية.

وقالت كالة الأنباء الأوكرانية، إن الجيش الأوكراني، أسقط اليوم الثلاثاء، صاروخ سكود روسي في فينيتسا وسط البلاد

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن انفجارا ضخما هز العاصمة كييف، مع سماع دوي صافرات الإنذار وتحذيرات من قصف جوي.