عاجل.. رئيس أوكرانيا لطياري روسيا: قتلتم شعبي.. ستواجهون العدالة

قال الرئيس الأوكراني أن الطيارين الروس تسببوا في مقتل العشارت من أبناء شعبه وليس لديهم على ما يبدو أي فكرة عن خطورة الأوامر التي ينفذونها، مشيراً إلى أن “قتل المدنيين جريمة”.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.

وقال زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: “ستحاسبون بطريقة أو بأخرى، اليوم أو غداً لا يهم كثيراً، الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه”.

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت نحو 100 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل روسية منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل نحو أربعة أسابيع، ولم يتسن التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.