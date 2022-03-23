تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 عند 231.61 ريالا

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، تراجعا بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميًا .

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية، إلى 231.61 ريال (61.76 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في بالسعودية، اليوم الأربعاء إلى نحو 202.66 ريال (54.04 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في السعودية، إلى 173.70 ريال (46.32 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وتراجع سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ،نحو 135.10 ريال (36.03 دولار).

سعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء مستهل التعاملات، تراجعا إلى نحو 7207.50 ريال (1922 دولارًا).

وبلغ سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات ، في السعودية، نحو 1621.25 ريال (432.33 دولار).