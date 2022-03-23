عاجل.. خنقهم ونحرهم.. تنفيذ القصاص بحق جان قتل زوجتة وأربعة من أبنائه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى/ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

أقدم/ صالح عبدالله علي العوبثاني -يمني الجنسية- على قتل زوجته/ فاطمة بنت مبارك الكربي -سعودية الجنسية- وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ صالح عبدالله علي العوبثاني اليوم الأربعاء بتاريخ 20 /8/ 1443هـ الموافق 23 /3/ 2022م بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين بسفك دماءهم أو هتك أعراضهم أو سلب أموالهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.