بسبب تشافي.. نجم برشلونة يتراجع عن الرحيل ويطلب التجديد

كشفت بعض التقارير الإعلامية الإسبانية عن تطورات في ملف تجديد التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن ديمبلي تراجع عن قراره السابق بشأن الرحيل عن برشلونة وعدم تجديد عقده، وفاجىء اللاعب الجميع بقراره بتجديد التعاقد معه.

وأكدت التقارير أن تشافي المدير الفني لفريق برشلونة هو السبب الرئيسي في قرار ديمبلي بتجديد التعاقد معه بسبب شعوره بالراحة معه ومنحه الفرصة للمشاركة في الفترة الأخيرة.

ووقعت خلافات كبيرة في ديمبلي وإدارة برشلونة في وقت سابق وأدت لعدم مشاركته مع الفريق.