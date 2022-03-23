اختتام مناورات تمرين “سحاب 4” بين القوات السعودية والأردنية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل

اختتمت، اليوم الأربعاء، مناورات التمرين المشترك “سحاب 4” بين القوات المسلحة السعودية، والقوات الأردنية، بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشارك في المناورات، جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، ورئاسة الحرس الملكي السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني.

وألقى مدير التمرين العميد الركن مقبل بن محمد الحربي، كلمة في ختام التمرين، أكد فيها أن التمرين حقق جميع أهدافه المرسومة، مبينًا أن المشاركين تدربوا على عمليات الاستطلاع (النيبون كيماوي) وعمليات التأشير للمناطق الملوثة، وآلية التقاط العينات، وكتابة التقارير (النيبون كيماوية)، كما عزز المشاركين مهاراتهم في بناء محطات التطهير للعربات والأفراد، وتنفيذ عمليات فرز وإخلاء المصابين من مناطق التلوث، وصولًا إلى التعامل مع فرضيات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالمناطق المبنية بمساندة فعالة ومميزة من جميع الجهات المشاركة.

من جانبه، ألقى العقيد الركن خالد محمود الشمايلة مدير التمرين من الجانب الأردني كلمة قال فيها: “يسرني أن أعرب عن فائق الشكر وعظيم الامتنان على ما حظينا به والمشاركين من الجانب الأردني من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال”، مؤكدًا أن التمرين أدى إلى توحيد المفاهيم المشتركة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية بين الجانبين.

عقب ذلك، بدأت عمليات العرض الرئيس بما يتعلق بالتعامل مع أسلحة الدمار الشامل قدمها قائد التمرين المقدم المهندس الركن ملفي بن سعيد آل زاهر.

يذكر أن تمرين “سحاب 4” استمر لمدة أسبوعين، واشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات، وتطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة والتعامل مع الصواريخ البالستية.