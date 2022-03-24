التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب السعودية مساء اليوم الخميس أمام الصين على ملعب الشارقة بالإمارات في تصفيات كأس العالم.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي لكأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل “الوئام” بث مباشر وتغطية مباشرة لمباراة المنتخب السعودي ضد الصين.

ويضم التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية كل من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، علي الحسن

خط الهجوم: فهد المولد، صالح الشهري