تأكيدا لانفراد “الوئام”.. إعلامي إيطالي يكشف رد زيدان على عرض النصر

تأكيدا لانفراد “الوئام” بمفاوضات النصر السعودي مع الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المسئولية الفنية للفريق السعودي في الموسم المقبل.

وخرج الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليت بتغريدة أكد فيها على تلقي زيدان العرض من نادي النصر، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي اعتذر عن العرض ورفض الأمر.

واستقر مسئولو النصر على رحيل روسو في الموسم المقبل والتعاقد مع مدير فني عالمي جديد لقيادة الفريق.

وكان زيدان أحد الأسماء المطلوبة وبقوة لتدريب النصر في الموسم المقبل ورغبتهم في تواجد إسم كبير ويمتلك خبرات لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.